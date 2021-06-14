رياضة

تقارير إسبانية تكشف.. هذا ما اتفق عليه ميسي مع "برشلونة"!

Lebanon 24
14-06-2021 | 18:00
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لا يزال الغموض يلفّ مستقبل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث لم يعط أي إشارة على استمراره مع "برشلونة" الإسباني خلال الفترة المقبلة، أم سيرحل إلى وجهة جديدة في ظل رغبة عدد كبير من أندية العالم في الحصول على شرف التوقيع مع "البرغوث"، وعلى رأسها "باريس سان جيرمان" الفرنسي، و"مانشستر سيتي" الإنكليزي و"إنتر ميامي" الأميركي.
وينتهي عقد ميسي مع نادي برشلونة بنهاية الشهر الجاري في 30 حزيران 2021، حيث كان ميسي بصدد الرحيل عن النادي في الصيف الماضي، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إلى طريق مسدود، قبل أن يتم إجباره على استكمال عقده مع النادي، وبعد ذلك تم تسريب عقد ميسي الخرافي مع "برشلونة"، إلى وسائل الإعلام، مما زاد من حالة الاحتقان بين اللاعب والنادي الكتالوني.
 
وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد ميسي مع "برشلونة"، حيث تم منح الأمل والتفاؤل من جديد للجماهير الكتالونية في إمكانية بقاء ميسي واستكمال رحلته الذهبية مع "البلوغرانا".

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي "برشلونة"، أن المكاتب الفنية في نادي "برشلونة" يسيطر عليها حالياً حالة من التفاؤل بشأن تجديد عقد "البرغوث" ميسي، وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وكشفت الصحيفة الشهيرة تفاصيل حول تجديد عقد اللاعب مع نادي "برشلونة"، حيث أوضحت نقلاً عن مصادرها الخاصة داخل النادي، أن ميسي (33 عاما)، سيجدد عقده مع النادي لمدة موسمين حتى حزيران 2023، مقابل 250 مليون يورو.

ولكن الصحيفة أوضحت أن اتفاقاً تم بين رئيس النادي خوان لابورتا، وميسي يقضي بحصول "البرغوث" على هذا المبلغ خلال 10 سنوات، بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشها نادي "برشلونة".

وحددت الصحيفة موعد تجديد عقد اللاعب مع "برشلونة"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة "كوبا أميركا".
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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