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رياضة
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
15-06-2021
|
09:00
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غداة سقوط نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، مغشياً عليه في مباراة جمعت منتخب بلاده مع فنلندا خلال كأس أوروبا لكرة القدم، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها أوّل ظهور له بعد الحادثة.
لكنّ الصورة في الحقيقة ملتقطة، عام 2020، خلال خضوع اللاعب لفحوصات طبيّة إثر انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.
ويظهر في الصورة اللاعب الدنماركي وهو يلقي التحيّة من النافذة. وقد جاء في النصّ المرافق للصورة "عاجل أول ظهور لكرستيان إريكسن بعد حادثة الأمس".
وفي اليوم الثاني من كأس أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن، السبت، تعرّض اللاعب الدنماركيّ (29 عاماً) لوعكة صحيّة أسقطته أرضاً عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة، ونقل إلى المستشفى.
وأكد مارتن سكوتس وكيل إريكسن أن معنويات موكله جيدة إلا أنه حريص على معرفة سبب السكتة القلبية التي تعرض لها. وقال في حديث مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "تحدثنا هذا الصباح (الأحد). كان يمزح ومعنوياته جيدة، رأيته بخير".
وأكد سكوتس أن اللاعب الدنماركيّ سيبقى تحت المراقبة في المستشفى حتى الثلاثاء أقلّه، ليخضع لاختبارات دقيقة ومفصّلة.
ولم يظهر إريكسن علناً بعد نقله إلى المستشفى، وفقا لفرانس برس.
وتعو الصورة المتداولة إلى شهر يناير 2020، عندما انتقال إريكسن إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي. والتقطت الصورة بعد وصول اللاعب إلى مركزٍ يخضع فيه للفحص الطبيّ الروتينيّ وكان في استقباله مشجّعو النادي، فألقى عليهم التحيّة.
ويمكن العثور على فيديو يوثّق هذه اللحظات.
المصدر:
الحرة
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