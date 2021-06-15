"كوبا أميركا".. الأرجنتين تسقط في فخّ التعادل أمام تشيلسي!

سقط المنتخب الأرجنتيني في فخّ العادل أمام تشيلي بنتيجة 1-1 في مباراتهما الافتتاحية في بطولة "كوبا أميركا" لكرة القدم، أمس الإثنين، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.





وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كأس "كوبا أميركا" عام 2019. وهز نجم الأرجنتين ليونيل ميسي شباك الحارس التشيلي كلاوديو برافو بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 متراً في الدقيقة 33، وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارغاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كأس "كوبا أميركا" عام 2019.

واحتّل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة خلف الباراغواي صاحبة الـ3 نقاط والتي فازت على بوليفيا 3-1، فيما تخوض الأوروغواي أولى مبارياتها في المجموعة السبت المقبل أمام الأرجنتين.