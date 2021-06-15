رياضة

فضية و12 برونزية للبنان في القتال الوهمي ببطولة آسيا للتايكواندو

Lebanon 24
15-06-2021 | 06:15
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أحرز لبنان 13 ميدالية (12 برونزية وفضية واحدة) في اليوم الأول من بطولة آسيا الرابعة والعشرين بالتايكواندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الجمعة المقبل.


وخصص اليوم الأول من البطولة لمسابقة البومسيه(القتال الوهمي) بمشاركة 11 دولة.


وهذه نتائج المنتخب اللبناني في اليوم الأول:


*رجال(فردي)


-تحت ال50 سنة:الماستر عبد عمسي(ميدالية برونزية)


-تحت ال60 سنة:الغراند ماستر ألان نجم(ميدالية برونزية)


-تحت ال65 سنة:الغراند ماستر جورج خطار(ميدالية برونزية)


*رجال(فرق)


-فوق ال30 سنة:الغراند ماستر ألان نجم والغراند ماستر جورج خطار والماستر ايلي نعمه(ميدالية برونزية)


*رجال (الأسلوب الحر)


-الماستر رامي صالح(ميدالية برونزية)


*سيدات(فردي):


-تحت ال30 سنة:مانويلا الشايب(ميدالية برونزية )


-تحت ال40 سنة:دانا رضوان(ميدالية برونزية)


-تحت ال50 سنة:نجوى نصرالله(ميدالية فضية)


*سيدات(فرق)


-تحت ال30 سنة:مانويلا الشايب وتالين برباري وريتا عبدو(ميدالية برونزية)


*زوجي مختلط:


-تحت ال30 سنة:جيروم الحاج واليان الحاج (ميدالية برونزية)


-فوق ال30 سنة:نجوى نصرالله والماستر عبد عمسي(ميدالية برونزية)


*سيدات(الأسلوب الحر)


-كيرينا شولي(ميدالية برونزية)


*مختلط(الأسلوب الحر)


-الماستر رامي صالح وكيرينا شولي(ميدالية برونزية).
 
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