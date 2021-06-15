كريستيانو رونالدو يثير أزمة مع كوكاكولا

قام قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو بتصرف لافت خلال مشاركته مع مدرب المنتخب فرناندو سانتوس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب المجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.ولحظة جلوسه على الكرسي للبدء بالمؤتمر الصحفي قام الدون بإبعاد زجاجتين من المشروب الغازي (كوكاكولا) وإستبدلهما بقنينة مياه.