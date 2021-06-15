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رياضة
كريستيانو رونالدو يثير أزمة مع كوكاكولا
Lebanon 24
15-06-2021
|
11:00
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قام قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو بتصرف لافت خلال مشاركته مع مدرب المنتخب فرناندو سانتوس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب المجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.
ولحظة جلوسه على الكرسي للبدء بالمؤتمر الصحفي قام الدون بإبعاد زجاجتين من المشروب الغازي (كوكاكولا) وإستبدلهما بقنينة مياه.
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