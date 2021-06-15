أكبر خسارة مالية في التاريخ للأندية الإنجليزية

أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن خسارة تراكمية قبل الضرائب بقيمة مليار جنيه إسترليني (نحو 1,4 مليار دولار) في موسم 2019-2020 الذي تأثر سلبا بتفشي جائحة كوفيد-19.وجاء ذلك وفقا لتقرير نشرته مؤسسة "ديلويت" للتدقيق والاستشارات المالية.وقال دان جونز، من هذه المؤسسة التي تتخذ لندن مقرا لها إنه "من غير المستغرب أن يكون الانخفاض في الدخل لموسم 2019-2020 قد حصل بسبب الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19".وعانت الأندية الإنجليزية التي حُرمت من مشجعيها، وبالتالي من دخلها الرئيسي (تذاكر، بيع القمصان، ...) وأجبرت على تقليص مبالغ حقوق النقل التلفزيوني، عانت من خسارة تراكمية تقارب مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر خسارة في التاريخ للأندية العشرين في البريمرليغ والتي انخفض دخلها الإجمالي قبل الضرائب بنحو 13%، وفقا لديلويت.وأوضح جونز أن "غياب المشجعين وتأجيل المباريات والخصومات الممنوحة للناقلين هي عوامل كان لها تأثير كبير على تقليص الإيرادات التي تمكنت الأندية من تحقيقها".ورأى أن "التأثير المالي الإجمالي للجائحة على الدوري الإنجليزي الممتاز سيعتمد على توقيت عودة المشجعين بأعداد كبيرة إلى الملاعب، وعلى قدرة الأندية في الحفاظ على علاقاتها التجارية وتطويرها، لا سيما في وقت تعاني فيه قطاعات أخرى عدة".وبالنسبة إلى جونز، فإن "موسم كوفيد (...) سيستمر في إحداث تأثير كبير على النتائج المالية لموسم 2020-21 عندما تصبح متاحة".ولفت إلى أن غياب الجمهور يجب أن "ينعكس على النتائج المالية لموسم 2020-21 الذي أقيمت مبارياته بشكل كامل تقريبا خلف أبواب مغلقة، أو بحضور عدد محدود جدا من المشجعين في المدرجات".وحتى بعد الخسائر القياسية، لا تزال الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق ربحا تراكميا قدره 4,5 مليار جنيه إسترليني (نحو 6,3 مليار دولار) خلال موسم 2019-2020.