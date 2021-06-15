تأهل منتخب لبنان إلى كأس آسيا والدور النهائي لتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأهل منتخب لبنان إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في الصين وإلى الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



ويحتلّ لبنان المركز الثاني في المجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة إلى كأس آسيا وكأس العالم برصيد 10 نقاط، وقد استفاد من بقية نتائج المباريات التي جرت اليوم ليضمن التأهل كواحد من أفضل أصحاب المراكز الثانية في المجموعات.