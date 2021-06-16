رياضة

في غياب راموس.. سباق عربي على لقب عميد لاعبي العالم

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-833657-637594265660307559.JPG
Doc-P-833657-637594265660307559.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استغل الكويتي المخضرم بدر المطوع غياب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن المباريات الدولية مع منتخب إسبانيا، لينفرد بمطاردة المصري أحمد حسن في سباق عميد لاعبي العالم.

 

"الصقر" نجم الأهلي والزمالك السابق ما زال يسيطر على صدارة سباق عميد لاعبي العالم، بعدما شارك في 184 مباراة دولية مع المنتخب المصري، كان آخرها في عام 2012.

 

استغلال ناجح

قبل بطولة يورو 2020، خرج قائد ريال مدريد من حسابات لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، ليبتعد راموس كذلك عن سباق عميد لاعبي العالم ولو بصورة مؤقتة.

 

وهو الأمر الذي استغله بدر المطوع أفضل استغلال، ليطور رقمه ويوسع الفارق مع راموس الذي لعب 180 مباراة دولية.

 

وبظهور المطوع بقميص المنتخب الكويتي أمام تايوان في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، رفع رصيده الدولي إلى 184 مباراة.

 

سباق عربي خالص

السباق الآن تحول إلى عربي خالص، بعد خروج راموس، وعدم وجود أي لاعب في بطولتي كوبا أميركا أو يورو 2020 ضمن المنافسين على القمة.

 

حسن لن يضيف المزيد من المباريات الدولية إلى رصيده نظرا لاعتزاله منذ سنوات، لكن المطوع يمكنه فعل ذلك بلعب مباراة واحدة إضافية لتجريد النجم المصري السابق من لقب العميد.

 

وكان حسن قد فعل الأمر نفسه مع مواطنه حسام حسن الذي توقف رصيده الدولي عند 170 مباراة، ليتراجع للمركز السابع.

 

وسبق حسام حسن في فقدان لقب عميد لاعبي العالم، الحارس السعودي المميز محمد الدعيع، الذي وصل إلى 178 مباراة دولية قبل أن يعلق قفازه ويعتزل.

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:24 | 2021-06-15
16:00 | 2021-06-15
14:00 | 2021-06-15
11:00 | 2021-06-15
08:00 | 2021-06-15
06:15 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website