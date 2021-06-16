رياضة

بالنيران الصديفة.. فرنسا تتخطّى ألمانيا في "اليورو"!

Lebanon 24
16-06-2021 | 13:00
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تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف من دون ردّ في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.
 
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بـ"نيران صديقة" عندما سجل المدافع الألماني ماتس هوميلس بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.
 
وهذه الخسارة الأولى للمنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية في بطولات الأمم الأوروبية بعد 12 مشاركة سابقة، حيث فاز في 7 مباريات افتتاحية وتعادل في 5.
 
وبهذا الفوز، حصل المنتخب الفرنسي أوّل 3 نقا له في البطولة احتل بها المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب البرتغالي الذي فاز في وقت سابق أمس على هنغاريا بثلاثية نظيفة.

في المقابل، بقي المنتخب الألماني من دون نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف المتلقاة عن المنتخب الهنغاري صاحب المركز الأخير.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 حزيران الجاري و11 تموز المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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