رياضة

روسيا تهزم فنلندا في أمم أوروبا

Lebanon 24
16-06-2021 | 14:00
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حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على نظيره الفنلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "غاز بروم" في مدينة بطرسبورغ ضمن منافسات المجموعة الثانية لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.
 
وبهذا الفوز، حقق المنتخب الروسي أول انتصار له في البطولة الحالية بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.

وجمعت روسيا ثلاث نقاط وصعدت إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن فنلندا التي تغلبت في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.

وتقام المباراة الثانية في الجولة الثانية للمجموعة بين منتخبي بلجيكا والدنمارك غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.
وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 حزيران الجاري و11 يموز المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".
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