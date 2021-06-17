البرازيل تضم العشرة الأوائل لأغلى اللاعبين في كوبا أميركا.. من هم؟

انطلقت قبل أيام منافسات النسخة الـ47 من بطولة كوبا أميركا 2020 التي تقام في البرازيل، في الفترة بين 13 حزيران الجاري وحتى 10 تموز المقبل.

واعتذرت الأرجنتين قبل أسبوعين من انطلاق البطولة عن إمكانية التنظيم لتلحق بكولومبيا التي كانت قد اعتذرت هي الأخرى في وقت سابق بسبب التوتر السياسي والمخاوف من انتشار فيروس كورونا وعدم المقدرة في السيطرة عليه، حيث كان مقررًا أن تقام البطولة بتنظيم مشترك بينهما لأول مرة في تاريخها.

ويحاول كل منتخب الفوز بالبطولة التي يراها الجميع "استثنائية"، في الوقت الذي حشد كل مدير فني قائمته بالعناصر التي تصنع الفارق، وتحقق له المراد والفوز باللقب.. فمن هم أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في البطولة؟

البرازيل في المقدمة

على رأس القائمة وبقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو جاء اللاعب البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الحاصل على الدوري الفرنسي مؤخرًا مع فريقه، والذي تعقد عليه الجماهير آمالًا عريضة في صناعة الفارق مع "السامبا" وحصد اللقب.

وجاء في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأغلى كقيمة تسويقية في بطولة كوبا أميركا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الذي يتمنى الحصول على بطولة كبرى مع منتخب بلاده سلسلة من الإخفاقات، حيث قال في إحدى المؤتمرات الصحفية الأخيرة: "أعتقد أن الوقت قد حان لتقديم كل ما لدينا وهذه الكأس هي فرصتنا الكبيرة.. حلمي الأكبر هو الحصول على لقب بهذا القميص، كنت قريبًا جدًا عدة مرات ولكن لم يحدث ذلك، لكنني سأستمر في المحاولة، سأقاتل دائمًا من أجل هذا الحلم".

مجموعات البطولة

تم تأجيل البطولة من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي كان مقررًا فيها دعوة منتخبات من خارج القارة كمنتخبي أستراليا وقطر اللذان اعتذرا بسبب ظروف تفشي الوباء.

اقتصرت النسخة الحالية من البطولة على 10 منتخبات الأعضاء في اتحاد أميركا الجنوبية، ليتم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل واحدة 5 منتخبات تم توزيعهم وفقًا لموقعهم الجغرافي في أميركا الجنوبية.

ضمّت المجموعة الأولى منتخبات دول الجنوب وهم "الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وبوليفيا وباراجواي"، وجاءت منتخبات الدول الشمالية في المجموعة الثانية وهم "البرازيل، وكولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا".

وفي المركز الثالث جاء شقيقه في المنتخب الأرجنتيني لاواتارو مارتينيز نجم هجوم فريق انتر ميلان الإيطالي الحائز على لقب الدوري الموسم الأخير بعد غياب أعوام طويلة، بقيمة تسويقية بلغت 80 مليون يورو.

وبقيمة تسويقية قدرت بـ 75 مليون يورو جاء المدافع البرازيلي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس، والذي افتتح أهداف البرازيل في البطولة الحالية أمام فنزويلا في المركز الرابع.

وجاء في المركز الخامس في قائمة أغلى اللاعبين في كوبا أميركا اللاعب البرازيلي كرلوس كاسيميرو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني بقيمة تسويقية قدرت بـ 70 مليون يورو.

وفي المركز السادس في القائمة الأغلى للكوبا أميركا جاء اللاعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بقيمة تسويقية قدرت بـ 65 مليون يورو.