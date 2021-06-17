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رياضة
بعد رونالدو.. شاهدوا رد فعل بوغبا عندما رأى زجاجة البيرة (فيديو)
Lebanon 24
17-06-2021
|
05:00
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بعد يوم من تصرف قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الذي أبعد زجاجتي كوكاكولا، أبعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا زجاجة جعة (بيرة) من إنتاج هاينكن كانت موضوعة أمامه خلال مؤتمر صحافي في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضية.
وأبعد بوغبا زجاجة الجعة عندما جلس للحديث إلى وسائل الإعلام بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها فرنسا على ألمانيا 1-صفر ضمن المجموعة السادسة يوم الثلاثاء.
وفي يوم الاثنين الماضي أبعد رونالدو زجاجتي كوكاكولا خلال مؤتمر صحافي ورفع زجاجة مياه قائلا "أغوا" التي تعني المياه بالبرتغالية.
وكانت المباراة بين فرنسا وألمانيا قد انتهت بفوز "منتخب الديوك" بهدف نظيف، واختير بوغبا كأفضل لاعب في المباراة بفضل تحركاته وتمريراته التي ساعدت "الفريق الأزرق" على ظفر بثلاثة نقاط غالية من خصم عنيد.
المصدر: العربية
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