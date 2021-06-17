رياضة

إليكم جدول مواعيد مباريات الخميس في "أمم أوروبا 2020"

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:00
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تستكمل اليوم الخميس منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بإجراء 3 مباريات.

ويعود منتخب الدنمارك إلى أرض الواقع لمواجهة ضيفته بلجيكا اليوم، بعد فصل خيالي مرعب عاشه في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية لكأس أوروبا السبت ضدّ فنلندا، عندما سقط نجمه الأول كريستيان إريكسن مغشيا عليه إثر نوبة قلبية نجا منها وأحدثت صدمة في عالم الرياضة.
 
وتشهد الجولة الثانية للمجموعة الثالثة مواجهتين الأولى بين أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، والثانية بين النمسا وهولندا العائدة إلى بطولة كبرة بعد غياب مخيب عن أوروبا 2016 ومونديال 2018.

وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، حسب توقيت بيروت:

أوكرانيا × مقدونيا الشمالية – الساعة الرابعة عصراً.

الدنمارك × بلجيكا – الساعة السابعة مساءً.

هولندا  × النمسا – الساعة العاشرة ليلاً.
المصدر: روسيا اليوم
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