بعد رحيله عن ريال مدريد.. 4 وجهات محتملة لسيرجيو راموس

أعلن قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، رحيله عن الفريق بعد 16 عاما من انضمامه إلى الفريق قادما من إشبيلية.وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري، فيما لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديد العقد، ما أدى للانفصال.وبات على راموس، صاحب الـ35 عاما، الآن تحديد الوجهة التي سيقضي فيها أعوامه الأخيرة في ملاعب كرة القدم.وحسب التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، تلقى راموس عدة عروض من أندية أوروبية كبرى.ويبدو راموس، قائد ريال مدريد السابق، أمام 4 وجهات محتملة، بعد رحيله عن قلعة الفريق الملكي، هي مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وفريقه السابق إشبيلية.