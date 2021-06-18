رياضة

نجم المنتخب الأوكراني يتحدى رونالدو ويتصرف بعكس نصيحته تماما.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-834315-637596001628297021.jpg
Doc-P-834315-637596001628297021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصرف أندريه يارمولينكو نجم المنتخب الأوكراني بعكس ما نصح به كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، بخصوص زجاجات المشروبات الغازية لرعاة بطولة أمم أوروبا.

وقام يارمولينكو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1 أمس الخميس، بتقريب زجاجتين من المشروبات الغازية لشركة "كوكا كولا" وزجاجة جعة لشركة "هاينيكن" كانوا أمامه على الطاولة التي كانت تتزين بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تتويجه بها لمساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده وتسجيله الهدف الأول في المباراة.
 


وقال مازحا: "لقد رأيت رونالدو يبعد الكوكا كولا، أنا سأضعها أمامي وسأضع الهاينيكن، اتصلوا بي".

وكان رونالدو قد بدأ بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا" في البطولة القارية، ورفع زجاجة مياه، قائلا: اشربوا الماء، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء هنغاريا الذي انتهى بفوز "برازيل أوروبا" بثلاثية بيضاء.
 


وأتبع رونالدو نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون مقابل، بإبعاد زجاجة جعة من شركة "هاينكن" ووضعها تحت الطاولة.
 
كما أبعد مانويل لوكاتيلي نجم المنتخب الإيطالي زجاجات المشروبات الغازية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على سويسرا بثلاثية نظيفة الأربعاء، ووضع قارورة مياه أمامه.

وعلى العكس تماما، قام مدرب المنتخب الروسي بفتح زجاجة "كوكا كولا" كانت أمامه وقام بشربها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز روسيا على فنلندا بهدف نظيف الأربعاء.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اللاعبين بعدم إبعاد منتجات رعاة بطولة أمم أوروبا خلال المؤتمرات الصحفية للبطولة القارية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2021-06-18
16:00 | 2021-06-17
14:00 | 2021-06-17
11:00 | 2021-06-17
08:00 | 2021-06-17
05:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website