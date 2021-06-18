نجم المنتخب الأوكراني يتحدى رونالدو ويتصرف بعكس نصيحته تماما.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

تصرف أندريه يارمولينكو نجم المنتخب الأوكراني بعكس ما نصح به كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، بخصوص زجاجات المشروبات الغازية لرعاة بطولة أمم أوروبا.



وقام يارمولينكو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1 أمس الخميس، بتقريب زجاجتين من المشروبات الغازية لشركة "كوكا كولا" وزجاجة جعة لشركة "هاينيكن" كانوا أمامه على الطاولة التي كانت تتزين بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تتويجه بها لمساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده وتسجيله الهدف الأول في المباراة.

😂 Андрей Ярмоленко пошел против Криштиану Роналду и остальных! #EURO2020



📹 UEFA pic.twitter.com/DsnJdvXyY0 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2021



وقال مازحا: "لقد رأيت رونالدو يبعد الكوكا كولا، أنا سأضعها أمامي وسأضع الهاينيكن، اتصلوا بي".



وكان رونالدو قد بدأ بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا" في البطولة القارية، ورفع زجاجة مياه، قائلا: اشربوا الماء، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء هنغاريا الذي انتهى بفوز "برازيل أوروبا" بثلاثية بيضاء. وقال مازحا: "لقد رأيت رونالدو يبعد الكوكا كولا، أنا سأضعها أمامي وسأضع الهاينيكن، اتصلوا بي".وكان رونالدو قد بدأ بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا" في البطولة القارية، ورفع زجاجة مياه، قائلا: اشربوا الماء، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء هنغاريا الذي انتهى بفوز "برازيل أوروبا" بثلاثية بيضاء.

Cristiano Ronaldo's body is a temple 😅 pic.twitter.com/zTnIgMwda5 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021



وأتبع رونالدو نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون مقابل، بإبعاد زجاجة جعة من شركة "هاينكن" ووضعها تحت الطاولة. وأتبع رونالدو نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون مقابل، بإبعاد زجاجة جعة من شركة "هاينكن" ووضعها تحت الطاولة.

First Ronaldo with the Coca-Cola...



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

كما أبعد مانويل لوكاتيلي نجم المنتخب الإيطالي زجاجات المشروبات الغازية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على سويسرا بثلاثية نظيفة الأربعاء، ووضع قارورة مياه أمامه.



وعلى العكس تماما، قام مدرب المنتخب الروسي بفتح زجاجة "كوكا كولا" كانت أمامه وقام بشربها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز روسيا على فنلندا بهدف نظيف الأربعاء.



وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اللاعبين بعدم إبعاد منتجات رعاة بطولة أمم أوروبا خلال المؤتمرات الصحفية للبطولة القارية.