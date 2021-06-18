رياضة

"كوبا أميركا".. البرازيل تصعد إلى ربع النهائي!

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:00
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هزت البرازيل الشباك مبكراً لتمهد الطريق أمام فوز سهل 4-0 على بيرو في كأس "كوبا أميركا" لكرة القدم الليلة الماضية.

وأصبحت البرازيل حاملة اللقب أول منتخب يفوز بأول مباراتين له في البطولة وتتصدر المجموعة الثانية بـ 6 نقاط متقدمة بنقطتين على كولومبيا التي تعادلت بدون أهداف مع فنزويلا الليلة الماضية أيضا.

وتقدمت البرازيل بعد 12 دقيقة عندما حول أليكس ساندرو تمريرة غابرييل جيسوس داخل الشباك من مدى قريب.

وحصل نيمار على ركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائها قبل أن يهز لاعب "باريس سان جيرمان" الفرنسي الشباك في منتصف الشوط الثاني ليضاعف من تقدم صاحبة الأرض.

وجعل البديل إيفرتون ريبيرو النتيجة 3-0 في الدقيقة 89 بعد تمريرة من ريتشارليسون الذي اختتم الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
المصدر: العربية
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