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رياضة
رسالة مؤثرة من زيدان لراموس.. ماذا قال له؟ (صورة)
Lebanon 24
18-06-2021
|
11:00
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وجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، رسالة مؤثرة لقائد الميرنغي السابق سيرخيو راموس الذي أعلن أمس الخميس رسميا انتهاء علاقته بالنادي الإسباني.
ونشر زيدان الذي رحل عن الملكي قبل عدة أسابيع صورة تجمعه مع راموس عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها: "أسطورة.. كان من دواعي السرور والشرف أن أحظى بك كشريك وكلاعب، قائد رائع للتاريخ، شكرا جزيلا على كل شيء".
ونظم ريال مدريد حفلا لوداع راموس الذي سيرحل عن ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في صفوف النادي، إذ لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في الـ30 من يونيو الجاري.
ولعب راموس مع الريال 671 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 101 هدف وتوج بـ22 لقبا، بواقع 5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب بكأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.
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A post shared by zidane (@zidane)
المصدر: روسيا اليوم
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