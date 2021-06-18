رياضة

إيركسن يخرج من المشفى بجهاز لتنظيم نبضات القلب

Lebanon 24
18-06-2021 | 14:00
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خضع لاعب خط الوسط في المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن لعملية جراحية، وسيخرج اليوم من المستشفى بجهاز تنظيم ضربات القلب.

وبحسب ما نقلت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إريكسن سيغادر المشفى بجهاز لتنظيم نبضات القلب.

ووفقا للأطباء الدنماركيين، فإن سبب التدهور الحاد في صحة كريستيان إريكسن هو التهاب عضلة القلب.
وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ونشر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا رسميا، يوم الخميس، أوضح خلاله نتائج الفحوصات التي خضع لها كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بجانب توصيات طبيب القلب الذي أشرف على علاجه.

وأكد بيان الاتحاد الدنماركي أنه "بعد خضوع كريستيان لفحوصات مختلفة للقلب، تقرر أنه بحاجة لجهاز ICD (منظم نضبات القلب)، مضيفا أن "هذا الجهاز ضروري بعد التعرض لنوبة قلبية بسبب اضطرابات القلب".
المصدر: سبوتنيك
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