رياضة

أسطورة يوفنتوس في ذمة الله عن 92 عاما

Lebanon 24
18-06-2021 | 23:00
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قالت وسائل إعلام إيطالية أمس الجمعة إن جيامبييرو بونيبرتي، الرئيس الفخري لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم توفي عن 92 عاما بسبب أزمة قلبية.

ولعب بونيبرتي أيضا ليوفنتوس ما بين 1946 و1961 وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات وبكأس إيطاليا مرتين.

وسجل بقميص اليوفي 182 هدفا وظل أفضل هداف في تاريخ نادي "السيدة العجوز" لمدة تزيد عن الأربعين عاما، حتى حطم ألساندرو دل بييرو الرقم، وهو تاسع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي.

شارك بونيبرتي مع المنتخب الإيطالي في 38 مناسبة وتمكن من تسجيل 8 أهداف خلال مسيرته الدولية.

واختاره أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي في آذار 2004.

وتولى الرئاسة الفخرية ليوفنتوس في الفترة من 1971 وحتى 1990.
المصدر: روسيا اليوم
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