رياضة

اسكتلندا تتعادل مع إنجلترا من دون أهداف

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:00
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اقتربت إنجلترا من مكان في دور الـ16 في بطولة أوروبا 2020، بالتعادل (0-0) مع جارتها اسكتلندا في استاد ويمبلي الممطر.

واقترب البريطاني، جون ستونز، من تسجيل هدف في الدقيقة الـ12 بالشوط الأول، عندما ارتطمت ضربة سددها برأسه بقائم مرمى المنتخب الاسكتلندي.

كما شهدت المباراة لحظة مشوقة، عندما أجبر الاسكتلندي، ستيفن أودونيل، حارس إنجلترا، جوردان بيكفورد، على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.
وفي الشوط الثاني، قدم حارس اسكتلندا، ديفيد مارشال أداء رائعا أنفذ من خلاله تسديدة منخفضة من الإنجليزي، ميسون ماونت.

وأهدر المهاجم الاسكتلندي، تشي آدامز، فرصة جيدة لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 78.

وتقدم منتخب إنجلترا في رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك، التي تستضيفها يوم الثلاثاء المقبل في ملعب ويمبلي.

وتمتلك اسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا، قبل مواجهتهما في جلاسجو يوم الثلاثاء أيضا.
المصدر: سبوتنيك
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