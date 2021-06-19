رياضة

راموس... 5 وجهات محتملة لقائد "الملكي"

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:00
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ارتفعت التكهنات حول الوجهة القادمة للمدافع المخضرم سيرجيو راموس، الذي سيقرر قريبًا النادي الجديد الذي سيمثله بعد ريال مدريد.
باريس سان جرمان

يبدو باريس سان جرمان المرشح الأول للتعاقد مع راموس، وذلك بسبب القدرة الكبيرة للنادي الباريسي على دفع الرواتب "الخيالية"، التي يغري بها النجوم.

سان جرمان هو الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات حتى الآن، ويبدو أنه عازم على الدخول في الموسم الجديد بكل "شراسة"، لتحقيق دوري أبطال أوروبا.
 
مانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد دفاعيًّا، بسبب ضعف لاعبي قلبي الدفاع، وقد يكون راموس جنرال الدفاع الجديد، الذي سيعطي روحا جديدة لدفاع "الشياطين الحمر".

بايرن ميونيخ

العملاق الألماني يبدو الأكثر ملائمة لراموس من ناحية المكانة، حيث يعتبر النادي الألماني من بين الأقوى في ألمانيا، كما أنه مكان مثالي للنجوم المخضرمين، الذين يعيشون ضغوطًا إعلامية أقل، وينافسون على دوري الأبطال كل عام.

سبق أن أنهى مواطن راموس، تشابي ألونزو، مشواره في بايرن ميونيخ بطريقة رائعة، وقبله أساطير النادي آرين روبين وفرانك ريبيري، الذين كان وداعهم لائقا.

تشلسي

بطل أوروبا يرغب بتعزيز خط دفاعه، وقد يلجأ إلى راموس كي يجاور الألماني أنطونيو روديغر، ويعزز قوة تشلسي الدفاعية. الراتب المرتفع لن يكون عائقا أمام إدارة الفريق التي وعدت بالصفقات الضخمة.

يوفنتوس

الخيار الأخير هو يوفنتوس الإيطالي، الذي قد يستخدم كريستيانو رونالدو، زميل راموس السابق، كورقة ضغط.

يوفنتوس يمتلك مدافعين مخضرمين، وقد يكون أمر تعاقده مع راموس مستبعد، كما أن الأخير قد يرغب بتجربة "أكثر إثارة" من الدوري الإيطالي، مثل إنجلترا.

خارج القائمة

وكانت صحيفة "أس" قد أكدت أن إدارة مانشستر سيتي لا تفكر في التعاقد مع راموس، ولا يوجد ضمن خطط بيب غوارديولا.

كما أن اللاعب نفسه نفى احتمالية العودة لناديه السابق إشبيلية، أو ارتداء قميص الغريم التاريخي برشلونة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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