رياضة

فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام المجر

Lebanon 24
19-06-2021 | 14:00
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أحرجت المجر، المضيفة، فرنسا، بطلة العالم، وأجبرتها على معادلتها في الشوط الثاني 1-1، في بودابست، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة ل#كأس أوروبا، المقامة بنسختها الـ16 في 11 مدينة.

وفشلت فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة وبطلة نسختي 1984 و2000، بضمان تأهلها إلى ثمن النهائي رسميًا ولو انها اقتربت كثيرًا منطقيًا، بعد فوزها الافتتاحي على ألمانيا 1-0.

ورفع الديوك رصيدهم إلى أربع نقاط في الصدارة موقتًا، فيما حصدت المجر نقطتها الأولى بعد سقوطها أمام البرتغال حاملة اللقب بثلاثية، علمًا بأن الأخيرة تحلّ على ألمانيا لاحقًا في ميونيخ.

وفيما سيطرت فرنسا على كامل مجريات وفرص الشوط الأول، اختتمته المجر بهدف من هجمة مرتدة وخطأ دفاعي سجله الظهير المخضرم أتيلا فيولا (45+2).

وفي الثاني، استثمرت فرنسا أفضليتها وعادلت من تمريرة كيليان مبابي إلى أنطوان غريزمان داخل المنطقة (66).

وفي آخر سبع مباريات لها في دور المجموعات في كأس أوروبا، فازت فرنسا أربع مرات، ولم تنجح بالتفوّق ثلاث مرات، كلها يوم 19 حزيران على غرار مواجهة المجر السبت (1-1) وأمام السويد (0-2) في 2012 وسويسرا (0-0) في 2016.

واستهلت فرنسا المباراة بخوضها 21 مباراة خسرت فيها مرة يتيمة في مختلف المسابقات، كانت أمام فنلندا وديًا 0-2.

وخاض المنتخبان 8 مواجهات في بودابست، فازت فرنسا في آخرها 3-1 وديًا في 1990، بعد تعرضها لست خسارات أكبرها عام 1927 بنتيجة 13-1. وهذه أول مواجهة بينهما على صعيد البطولات، منذ الدور الأول لمونديال 1986 حين فازت فرنسا بثلاثية نظيفة.
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