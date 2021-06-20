"يورو 2020".. ألمانيا تقلب تأخرها أمام البرتغال إلى فوزٍ برباعية





أشعل منتخب ألمانيا المنافسة في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره منتخب البرتغال حامل اللقب بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.





وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم ديوغو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.



وبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم 0-1، حصد المنتخب الألماني أول 3 نقاط له في المجموعة، متساوياً في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3-0. وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم ردّ المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل غيريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم ديوغو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم 0-1، حصد المنتخب الألماني أول 3 نقاط له في المجموعة، متساوياً في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3-0.

وشهدت المجموعة نفسها في وقت سابق أمس، تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره المجري 1-1.



وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي مهمة تبدو أكثر صعوبة أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.