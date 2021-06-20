رياضة

تنس.. روبليف يبلغ نهائي بطولة هاله الألمانية (فيديو)

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:00
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بلغ الروسي أندريه روبليف نهائي بطولة "هاله" الألمانية للتنس، أمس السبت، بعد تغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور نصف النهائي.
 
وحسم روبليف المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-1 و3-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "rsport.ria.ru" الروسي الرياضي. 
 
وسيواجه روبليف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.3 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية بين الكندي فيليكس أوجر ألياسيم والفرنسي أوغو هامبرت.

وسيحاول روبليف الفوز باللقب التاسع خلال مسيرته الاحترافية والثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة روتردام الهولندية في آذار الماضي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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