رياضة

برأسية ليفاندوفسكي.. بولندا تفرض التعادل على إسبانيا في "يورو 2020"

Lebanon 24
20-06-2021 | 07:30
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فرض المنتخب البولندي التعادل بنتيجة 1-1 على منتخب إسبانيا في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وتقدم الفارو موراتا بهدف للمنتخب الإسباني في الدقيقة 26 لكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبلاده في الدقيقة 54 بضربة رأسية رائعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. 
 
وكان بمقدور "الماتادور" الإسباني حسم الفوز والنقاط الثلاث لكن جيرارد مورينو أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 58.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في الوقت الذي حصد فيه منتخب بولندا نقطته الأولى ليتذيّل الترتيب.

وخلال الجولة الأولى تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي سلبياً فيما خسرت بولندا على يد سلوفاكيا 1-2.
 
وتتصدر السويد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزها على سلوفاكيا الثانية (3 نقاط) الجمعة بنتيجة 1-0. 
 
المصدر: العربية
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