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رياضة
هل يُقام أولمبياد اليابان من دون جمهور؟
Lebanon 24
20-06-2021
|
20:00
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن تقام الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، دون جمهور هذا الصيف إذا استمرت حالات "كوفيد 19" في البلاد بالنمو.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كاتسو قوله: "إذا شهدنا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فإن القاعدة الأساسية هي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأولمبياد بنفس طريقة التعامل مع الأحداث الأخرى".
وتشمل هذه الإجراءات الحد من عدد المشجعين وحتى منعهم تماما، حسبما نقلت الوكالة عن الوزير. منعت اللجنة الأولمبية في اليابان بالفعل المشجعين من الخارج من القدوم لحضور المنافسات، في آذار، وتناقش الآن عدد المتفرجين المحليين الذين قد يسمح لهم بالحضور.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اليابانية وسلطات طوكيو مع مسؤولي الأولمبياد وأولمبياد المعاقين يوم الاثنين لمناقشة هذا الملف.
من المحتمل أن يراجعوا خطة الحكومة اليابانية للحد من عدد المتفرجين المحليين إلى 10 آلاف شخص لكل مبنى طالما أن الرقم لا يتجاوز سعة 50%. تبدأ الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز والألعاب الأولمبية للمعاقين في 24 آب.
في يوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني إنه سيتم رفع حالة الطوارئ الوبائية، يوم الأحد، في جميع المحافظات باستثناء أوكيناوا، في حين سيتم تمديد الإجراءات المكثفة لمكافحة الفيروسات في المحافظات المتاخمة لطوكيو حتى 11 تموز.
المصدر: سبوتنيك
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