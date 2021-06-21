كانت تستعد لامتحانات البكالوريا وعمرها 17 عاماً.. وفاة سباحة بسكتة قلبية أثناء التدريبات (صور)

بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا مساء اليوم نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سباحة المنتخب الوطني و فريق اتحاد العاصمة #حبوب_ #منال عن عمر ناهز الـ17 عاماً .
إنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/eup75XsNdU
— USM Alger (@USMAofficiel) June 19, 2021
بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا مساء اليوم نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سباحة المنتخب الوطني و فريق اتحاد العاصمة #حبوب_ #منال عن عمر ناهز الـ17 عاماً .
إنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/eup75XsNdU
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل ،يتقدم كل اطارات و موظفي وزارة الشباب والرياضة الى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله ان يتقبلها قبولا حسنا ، ويلهم ذويها الصبر و السلوان.
pic.twitter.com/3KuOTFFUhu
— وزارة الشباب والرياضة🇩🇿 (@MJSAlgerie) June 19, 2021
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل ،يتقدم كل اطارات و موظفي وزارة الشباب والرياضة الى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله ان يتقبلها قبولا حسنا ، ويلهم ذويها الصبر و السلوان.
pic.twitter.com/3KuOTFFUhu