رياضة

كانت تستعد لامتحانات البكالوريا وعمرها 17 عاماً.. وفاة سباحة بسكتة قلبية أثناء التدريبات (صور)

Lebanon 24
21-06-2021 | 00:06
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فجع الوسط الرياضي الجزائري بوفاة السباحة الجزائرية الشابة منال حبوب عن عمر ناهز 17 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية خلال حصة تدريبية.

ونعى نادي "اتحاد الجزائر العاصمة" الراحلة الشابة التي كانت تلعب في صفوفه.
 


كما نعت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية حبوب عبر حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 


وحسب صحيفة النهار الجزائرية فإن حبوب كانت تستعد أيضا لامتحانات الشهادة الثانوية (البكلوريا) أمس الأحد.
المصدر: روسيا اليوم
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