نتائج كأس أوروبا.. إيطاليا تسقط ويلز وسويسرا بقائمة الانتظار

في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لحقت ويلز بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، رغم خسارتها أمامها صفر-1 أمس الأحد في روما، فيما باتت سويسرا الثالثة على لائحة الانتظار للتأهل.

وسجل ماتيو بيسينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 9 نقاط مقابل 4 لويلز، التي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف، بعد فوز الأخيرة على تركيا 3-1 أمس الأحد أيضا.

لكن سويسرا ستبقى على لائحة الانتظار لتعرف مصيرها بشأن التأهل من عدمه، علما بأن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ستبلغ ثمن النهائي أيضا.

على الملعب الاولمبي في العاصمة الإيطالية روما، وبعد ضمانه التأهل في الجولة الثانية بعد فوزين على تركيا وسويسرا بنتيجة واحدة 3-صفر، عمد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني إلى إراحة معظم لاعبي الصف الأول.

وأجرى المدرب 8 تبديلات، كان أبرزها عودة صانع ألعاب باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي إلى التشكيلة الأساسية إثر تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب 6 أسابيع، في حين أشرك ثلاثيا هجويا جديدا مكونا من أندريا بيلوتي كرأس حربة، وفيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي على الجناحين.

في المقابل، اعتمد منتخب ويلز على لاعبيه المخضرمين غاريث بايل وأرون رامسي.

وحصدت إيطاليا العلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في البطولة القارية، بهدف وحيد في مرمى ويلز لتحسم الصدارة.

وحافظ المنتخب الإيطالي على سجله خاليا من الهزائم في 30 مباراة تواليا، ليعادل رقما قياسيا له بين عامي 1935 و1939. كما لم يدخل مرمى إيطاليا أي هدف على مدى 1055 دقيقة.