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رياضة
برشلونة يتحدث مجددا عن بطولة "دوري السوبر" المثيرة للجدل
Lebanon 24
21-06-2021
|
05:00
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اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أمس الأحد، أن المشروع الذي أحدث جدلا أوروبا وعالميا "دوري السوبر ليغ"، مازال على قيد الحياة.
وقال لابورتا في لقاء مع أعضاء نادي برشلونة إن "دوري السوبر ليغ مازال على قيد الحياة". منددا برغبة البعض في مطالبة النادي بالاعتذار عن البطولة مثلما انسحبت الأندية الإنجليزية وباقي الأندية التسعة.
ويتبقى في البطولة التي لاقت سخطا أوروبيا 3 أندية فقط من أصل 12 كان من المقرر أن تبدأ البطولة وهي "يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة".
وبحسب صحيفة "ماركا"، شدد لابورتا على أن "هرم كرة القدم بأكمله سيستفيد من عائدات دوري السوبر ليغ، الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة".
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدد بعقوبات رادعة ضد الأندية الثلاثة، وقال رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر شيفرين عشية انطلاق بطولة كأس أوروبا 2020 إن الثلاثي "خسر المعركة الأخلاقية والرياضية".
وعلق الاتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة "حتى إشعار آخر".
المصدر: سبوتنيك
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