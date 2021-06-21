رياضة

أمم أوروبا.. 4 مباريات اليوم في ختام المجموعتين الثانية والثالثة!

Lebanon 24
21-06-2021 | 08:00
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تقام اليوم الإثنين، 4 مواجهات هامة في ختام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتلعب مقدونيا الشمالية ضد هولندا، وأوكرانيا أمام النمسا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بينما تواجه روسيا منتخب الدنمارك، ويقابل المنتخب البلجيكي نظيره الفنلندي، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، حسب توقيت بيروت:

مقدونيا الشمالية × هولندا – الساعة السابعة مساءً.

أوكرانيا × النمسا – الساعة السابعة مساءً.

روسيا × الدنمارك – الساعة العاشرة مساءً.

بلجيكا × فنلندا - الساعة العاشرة مساءً. 
 
المصدر: روسيا اليوم
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