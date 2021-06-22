قصة شعر فيدال الغريبة تحرج تشيلي

اعترف اتحاد كرة القدم التشيلي بأنه خالف قواعد فقاعة كوبا أميركا الصحية من خلال إحضار مصفف شعر محلي إلى الفندق الذي يقيم به المنتخب في البرازيل.

يوم الجمعة، قبل فوز تشيلي بنتيجة (1-0) على بوليفيا في كويابا، نشر اللاعبان البارزان أرتورو فيدال وجاري ميديل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على قصات شعر من حلاق محلي، على ما يبدو في غرف الفندق.قال الاتحاد التشيلي، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "يعترف بانتهاك الوفد للفقاعة الصحية بدخول غير مصرح به لمصفف شعر، على الرغم من أن نتائج اختباره لكوفيد-19 سلبية، فإنه كان المفترض ألا يختلط باللاعبين".وقال الاتحاد إنه سيتم تغريم اللاعبين المتسببين في ذلك.يُطلب من وفود الفرق المشاركة في كوبا أمريكا بالبرازيل البقاء في فقاعة صحية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة فرانس برس.تجري بطولة كوبا أمريكا وسط جائحة فيروس كورونا في بلد تجاوز يوم السبت، نصف مليون حالة وفاة بسبب كوفيد -19.على الرغم من معارضة السياسيين والآلاف من المواطنين العاديين، وافقت البرازيل على استضافة أقدم بطولة دولية في العالم، بعد أن جرد اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين وكولومبيا، المضيفين المشاركين السابقين من الحق بسبب الوضع الوبائي في بلديهما.كانت البطولة قد تأجلت بالفعل لمدة عام بسبب الوباء، حتى أن العديد من اللاعبين والمدربين تحدثوا ضد استمرارها قبل بدء البطولة.وقالت تشيلي إن "جميع أعضاء وفدها خضعوا واجتازوا اختبارات فيروس كورونا يوم السبت".كان فيدال قد أصيبب بكورونا في وقت سابق من هذا الشهر، واضطر إلى الخروج من تصفيات كأس العالم حيث تلقى العلاج في المستشفى.يخضع فيدال للتحقيق من قبل وزير الصحة في سانتياغو بزعم انتهاكه للبروتوكولات الصحية الخاصة الموضوعة للرياضيين.