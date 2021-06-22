رياضة

بلجيكا تفوز مجددا لتترك آمال فنلندا في مهب الريح.. وتتصدر المجموعة الثانية

Lebanon 24
22-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-835542-637599448474135511.jpg
Doc-P-835542-637599448474135511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

واصلت بلجيكا بدايتها المثالية في بطولة أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-صفر على فنلندا، أمس الاثنين، لتتصدر المجموعة الثانية وتترك آمال منافستها في التأهل في مهب الريح.

 

وسيطرت بلجيكا بتشكيلة طرأت عليها عدة تغييرات على المباراة، لكنها انتظرت حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل بهدف من الحارس لوكاس هراديسكي بالخطأ في مرماه بعدما ارتدت ضربة رأس من توماس فرمالين من القائم.

 

وحسم روميلو لوكاكو الفوز قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة قوية بعد تمريرة من كيفن دي بروين ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة.

 

وأنهت بلجيكا، التي أصبحت الفريق الثالث بعد إيطاليا وهولندا الذي يفوز بمبارياته الثلاث، المجموعة في الصدارة بتسع نقاط وستلعب في دور الستة عشر ضد إحدى الفرق التي ستتأهل من بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في إشبيلية في 27 حزيران.

 

وتلعب الدنمارك، التي انتزعت المركز الثاني بفضل فوزها الكبير 4-1 على روسيا، ضد ويلز في أمستردام في 26 حزيران.

 

وستنتظر فنلندا نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيرها من التأهل في مشاركتها الأولى في بطولة كبرى.

 

وأدخل روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، عدة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-1 على الدنمارك ورغم ذلك ضمت إيدن هازارد ودي بروين في مشاركتهما الأولى في التشكيلة الأساسية في البطولة.

 

وكان الشاب جيريمي دوكو هو الأخطر في صفوف بلجيكا وصنع الفرصة الوحيدة قبل الاستراحة عندما انطلق في الناحية اليسرى وسدد كرة منخفضة أبعدها هراديسكي.

 

ودافعت فنلندا بشراسة ولم تهدد مرمى بلجيكا إلى أن سدد جلين كمارا في يد تيبو كورتوا بعد مرور ساعة من اللعب.

 

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:08 | 2021-06-21
12:21 | 2021-06-21
11:00 | 2021-06-21
08:00 | 2021-06-21
05:00 | 2021-06-21
02:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website