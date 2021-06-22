بلجيكا تفوز مجددا لتترك آمال فنلندا في مهب الريح.. وتتصدر المجموعة الثانية

واصلت بلجيكا بدايتها المثالية في بطولة أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-صفر على فنلندا، أمس الاثنين، لتتصدر المجموعة الثانية وتترك آمال منافستها في التأهل في مهب الريح.

وسيطرت بلجيكا بتشكيلة طرأت عليها عدة تغييرات على المباراة، لكنها انتظرت حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل بهدف من الحارس لوكاس هراديسكي بالخطأ في مرماه بعدما ارتدت ضربة رأس من توماس فرمالين من القائم.

وحسم روميلو لوكاكو الفوز قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة قوية بعد تمريرة من كيفن دي بروين ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة.

وأنهت بلجيكا، التي أصبحت الفريق الثالث بعد إيطاليا وهولندا الذي يفوز بمبارياته الثلاث، المجموعة في الصدارة بتسع نقاط وستلعب في دور الستة عشر ضد إحدى الفرق التي ستتأهل من بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في إشبيلية في 27 حزيران.

وتلعب الدنمارك، التي انتزعت المركز الثاني بفضل فوزها الكبير 4-1 على روسيا، ضد ويلز في أمستردام في 26 حزيران.

وستنتظر فنلندا نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيرها من التأهل في مشاركتها الأولى في بطولة كبرى.

وأدخل روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، عدة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-1 على الدنمارك ورغم ذلك ضمت إيدن هازارد ودي بروين في مشاركتهما الأولى في التشكيلة الأساسية في البطولة.

وكان الشاب جيريمي دوكو هو الأخطر في صفوف بلجيكا وصنع الفرصة الوحيدة قبل الاستراحة عندما انطلق في الناحية اليسرى وسدد كرة منخفضة أبعدها هراديسكي.

ودافعت فنلندا بشراسة ولم تهدد مرمى بلجيكا إلى أن سدد جلين كمارا في يد تيبو كورتوا بعد مرور ساعة من اللعب.