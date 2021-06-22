"كوبا أميركا".. الأرجنتين تهزم باراغواي وتعبر إلى ربع النهائي!

تأهب المنتخب الأرجنتيني ربع نهائي "كوبا أميركا 2021"، بعد فوزه على باراغواي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.وأحرز المنتخب الأرجنتيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة عن طريق أليخاندرو غوميز.وضمنت الأرجنتين نيل بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بعد صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة على تشيلي صاحبة الـ 4 نقاط، ثم باراغواي (3 نقاط)، وأوروغواي (نقطة) ويحتل المنتخب البوليفي المركز الأخير برصيد خال من النقاط.