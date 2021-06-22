السباح الطرابلسي منذر كبارة يحمل راية لبنان في "أولمبياد طوكيو"

سيحمل السباح العالمي منذر كبارة ابن مدينة طرابلس راية لبنان في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيكون كبارة المشترك الوحيد من لبنان عن رياضة السباحة.