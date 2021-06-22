رياضة

السباح الطرابلسي منذر كبارة يحمل راية لبنان في "أولمبياد طوكيو"

Lebanon 24
22-06-2021 | 06:40
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سيحمل السباح العالمي منذر كبارة ابن مدينة طرابلس راية لبنان في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو. 
وسيكون كبارة المشترك الوحيد من لبنان عن رياضة السباحة. 
 
 
 
 
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