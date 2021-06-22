رياضة

هل وافق "اليويفا" على نقل نهائي كأس أوروبا من ويمبلي إلى إيطاليا؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-835684-637599732998137110.jpg
Doc-P-835684-637599732998137110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا ينوي استبدال ملعب ويمبلي من استضافة نهائي كأس أوروبا، بعدما طلب رئيس الوزراء الإيطالي، نقل المباريات من بريطانيا عقب ارتفاع الإصابات بكورونا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أمس الاثنين، إنه يفضل استضافة نهائي بطولة أوروبا في روما بدلا من "بلد تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع".

ولكن سرعان ما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء أن "اليويفا والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسلطات الإنجليزية يعملون عن كثب معا وبنجاح لإقامة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة أوروبا في ويمبلي ولا توجد خطط لتغيير الملعب".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في لندن، مباراتي الدور قبل النهائي في السادس والسابع من تموز المقبل، قبل إقامة النهائي في الـ11 من الشهر ذاته.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
08:00 | 2021-06-22
06:40 | 2021-06-22
05:00 | 2021-06-22
02:00 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website