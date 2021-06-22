رياضة

خطوبة رياض محرز وتايلور وارد حديث مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:00
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خطف رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها بمحرك البحث غوغل في السعودية والجزائر وعدة دول أخرى، صباح الثلاثاء. وجاء ذلك بعيد إعلان الحسناء البريطانية تايلور وارد، مساء أمس الاثنين، خطوبتها بصفة رسمية من محرز، وذلك على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشرت تايلور وارد صورتين رفقة قائد المنتخب الوطني الجزائري بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة، حيث يقضي الثنائي عُطلتهما الصيفية معاً، وظهرت الحسناء البريطانية وهي ترتدي خاتم الخطوبة، كما ظهر رياض محرز سعيداً جداً بهذه الخطوة المُهمة.

وأرفقت تايلور المنشور بعبارة فيها الكثير من كلمات الحُب: "لا يوجد أحد أفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك"، ورد لاعب ليستر سيتي السابق على المنشور بتعليق :"أُحبك".
المصدر: العربية
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