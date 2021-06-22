26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
يوفنتوس يمنح رونالدو مهلة أخيرة لتحديد مستقبله
Lebanon 24
22-06-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن جورجي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، سيتوجه إلى إيطاليا قريبا لعقد اجتماع مع مسؤولي النادي لبحث مصير النجم البرتغالي.
ولا يزال الغموض يلف مستقبل رونالدو، من الاستمرار مع ناديه يوفنتوس في الفترة المقبلة، أم يبحث عن تحد جديد في مسيرته الحافلة، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري.
وحتى الآن لا توجد أي عروض واضحة من أحد الأندية لضم كريستيانو رونالدو، ولكن خورخي مينديز سيعود إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل "صاروخ ماديرا".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي يوفنتوس منح هدافه البرتغالي، مهلة نهائية حتى الأسبوع الأول من تموز المقبل، لتحديد مستقبله مع "البيانكونيري"، الذي يرتبط معه بعقد حتى 30 حزيران 2022.
وكشفت الصحافة الإيطالية مؤخرًا عن أن مينديز كان يسافر كثيرا إلى فرنسا في الأيام الأخيرة، وربما لإنهاء صفقة انتقال رونالدو إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، لا شك المفاوضات لم تدخل بعد مرحلتها الحاسمة، لكن قد يكون انتقال الأسطورة البرتغالي إلى حديقة الأمراء مسألة وقت ليس أكثر.
ويصب رونالدو حاليًّا تركيزه مع منتخب بلاده على غمار نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به مع زملائه في "يورو 2016" على حساب منتخب فرنسا.
وألمح رونالدو، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عشية مباراة البرتغال وهنغاريا في مستهل مشواره ضمن "يورو 2020"، إلى إمكانية مغادرة يوفنتوس بقوله: "لعبت في أعلى المستويات خلال سنوات لذا لا يزعجني هذا على الإطلاق. إذا كنت أبلغ 18 أو 19 عامًا لربما قضيت ليال من دون نوم لكنني أبلغ 36 عامًا، وأي شيء سيحدث بعد ذلك سيكون الأفضل لي سواء البقاء في يوفنتوس أو الانتقال".
وأضاف: "أهم شيء الآن بطولة أوروبا وهذه المشاركة الخامسة لي لكنني أعتبرها الأولى وأود البدء بشكل جيد وأن نلعب مباراة جيدة وأن تبقى المشاعر إيجابية منذ أول مباراة وحتى الأخيرة".
ويفكر رونالدو من فترة بعد الموسم السيء مع يوفنتوس وعدم حصد أي لقب كبير باستثناء بطولة كأس إيطاليا، في الرحيل عن الدوري الإيطالي، وإنهاء مسيرته مع "السيدة العجوز"، وخوض تجربة جديدة.
كما صرح كريستيانو رونالدو، بعد نهاية الموسم الحالي مع يوفنتوس، بأنه وصل إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ اليوم الأول في إيطاليا، وهو الفوز بالدوري والكأس والسوبر، ولقب الهداف في بلد كروي مليء بالنجوم.
ووجه رونالدو رسالة شكر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إلى محبيه يفتخر فيها بما حققه في السنوات الماضية في الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي، شاكرا كل من ساهم في تحقيقه للإنجازات الفردية والجماعية.
وقد فسر البعض تلك الرسالة، بأن "صاروخ ماديرا" يلمح إلى إمكانية مغادرته لفريق يوفنتوس والدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
02:00 | 2021-06-22
22/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
12:43 | 2021-06-22
22/06/2021 12:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
01:00 | 2021-06-22
22/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
03:30 | 2021-06-22
22/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-06-22
هل وافق "اليويفا" على نقل نهائي كأس أوروبا من ويمبلي إلى إيطاليا؟
11:00 | 2021-06-22
ميسي يفي بوعده.. هذا ما فعله لمشجع برازيلي! (صورة)
08:00 | 2021-06-22
"كوبا أميركا".. الأرجنتين تهزم باراغواي وتعبر إلى ربع النهائي!
06:40 | 2021-06-22
السباح الطرابلسي منذر كبارة يحمل راية لبنان في "أولمبياد طوكيو"
05:00 | 2021-06-22
قصة شعر فيدال الغريبة تحرج تشيلي
02:00 | 2021-06-22
بلجيكا تفوز مجددا لتترك آمال فنلندا في مهب الريح.. وتتصدر المجموعة الثانية
فيديو
فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!
Lebanon 24
فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!
14:00 | 2021-06-22
22/06/2021 22:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
08:00 | 2021-06-22
22/06/2021 22:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 22:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact