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رياضة
الدوري الإيطالي في ورطة بسبب السعودية و"بي إن سبورتس"
Lebanon 24
22-06-2021
|
16:00
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أخفق الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيع حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط، ورفض عروضًا قدمت بعد انسحاب "بي إن سبورتس" بسبب مخاوف من العلاقة الوثيقة بين "الكالتشيو" والسعودية.
ولم تكن شبكة "بي إن سبورتس" المملوكة لقطر جزءًا من عملية مناقصة على الحقوق لاستعادة البث بعد توقيع الدوري الإيطالي صفقات للعب ثلاث بطولات لكأس السوبر الإيطالي في السعودية، بالرغم من احتجاجات بسبب صلات المملكة بقرصنة البث من خلال عملية "بي آوت".
وذكر الدوري الإيطالي أنه رفض عروضًا لم يحددها، تلقاها لفترة (2021-2024) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت رابطة الدوري الإيطالي لوكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الثلاثاء: "سنفتتح مفاوضات جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ونفضل عدم التعليق على تفاصيل العروض وسبب رفضنا".
وتحرم قلة اهتمام "بي إن" بالحصول على حقوق البث، الدوري الإيطالي من ربح كبير على الأرجح، إذ كانت تدفع في السابق نحو 500 مليون دولار للحقوق على مدار ثلاثة مواسم في 36 دولة من بينها 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يمثل أكثر من نصف أرباح الدوري خارج البلاد.
وكان لويجي دي سييرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، قد صرح لوكالة "أسوشيتدبرس" في أيار الماضي: "لقد نبذتنا بي إن وهذا يجعل الأمر شديد التعقيد والصعوبة بالنسبة لنا".
المصدر: روسيا اليوم
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