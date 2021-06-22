رياضة

الدوري الإيطالي في ورطة بسبب السعودية و"بي إن سبورتس"

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-835764-637599922600982095.jpg
Doc-P-835764-637599922600982095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخفق الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيع حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط، ورفض عروضًا قدمت بعد انسحاب "بي إن سبورتس" بسبب مخاوف من العلاقة الوثيقة بين "الكالتشيو" والسعودية.

ولم تكن شبكة "بي إن سبورتس" المملوكة لقطر جزءًا من عملية مناقصة على الحقوق لاستعادة البث بعد توقيع الدوري الإيطالي صفقات للعب ثلاث بطولات لكأس السوبر الإيطالي في السعودية، بالرغم من احتجاجات بسبب صلات المملكة بقرصنة البث من خلال عملية "بي آوت".

وذكر الدوري الإيطالي أنه رفض عروضًا لم يحددها، تلقاها لفترة (2021-2024) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي لوكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الثلاثاء: "سنفتتح مفاوضات جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ونفضل عدم التعليق على تفاصيل العروض وسبب رفضنا".

وتحرم قلة اهتمام "بي إن" بالحصول على حقوق البث، الدوري الإيطالي من ربح كبير على الأرجح، إذ كانت تدفع في السابق نحو 500 مليون دولار للحقوق على مدار ثلاثة مواسم في 36 دولة من بينها 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يمثل أكثر من نصف أرباح الدوري خارج البلاد.

وكان لويجي دي سييرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، قد صرح لوكالة "أسوشيتدبرس" في أيار الماضي: "لقد نبذتنا بي إن وهذا يجعل الأمر شديد التعقيد والصعوبة بالنسبة لنا".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
08:00 | 2021-06-22
06:40 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website