رياضة

بطولة أوروبا: هدف مبكر يمنح إنكلترا الفوز وصدارة المجموعة الرابعة

Lebanon 24
23-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-835885-637600313683159582.jpg
Doc-P-835885-637600313683159582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحرز رحيم سترلينغ هدفا مبكرا لتفوز إنكلترا أمس الثلاثاء 1-صفر على جمهورية التشيك وتتصدر المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا لكرة القدم.

 

وبهذا الهدف، الذي جاء بضربة رأس، ضمن المنتخب الإنكليزي أيضا العودة لاستاد ويمبلي من أجل مباراة دور الستة عشر الأسبوع المقبل، حيث يلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة والذي سيتحدد غدا.

 

وأنهى المنتخب الإنكليزي، الذي يخلو سجله من الهزائم، الدور الأول بسبع نقاط متقدما على كرواتيا التي احتلت المركز الثاني بعد تغلبها 3-1 على اسكتلندا في غلاسكو.

 

واحتل المنتخب التشيكي، الذي بدا عليه الإرهاق، المركز الثالث في المجموعة، لكن ضمن رغم ذلك التأهل بحصوله على أربع نقاط.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-06-23
03:30 | 2021-06-23
02:30 | 2021-06-23
02:00 | 2021-06-23
16:00 | 2021-06-22
16:00 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website