خطيبة رياض محرز الجديدة.. والدتها مليونيرة وتفاصيل مثيرة عنها

بعد الموسم الاستثنائي الذي قدّم فيه النجم الجزائري رياض محرز مستوى مبهراً رفقة فريق مانشستر سيتي، الذي توج معه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ووصافة دوري أبطال أوروبا، جاء الدور على نجم الخضر هذه المرة ليقدم خبراً من نوع خاص لعشاقه، خارج المستطيل الأخضر.

فقد كشف تقرير لصحيفة "ذا صن" اللندنية بأن محرز وصديقته، عارضة الأزياء البريطانية تايلور وورد، اللذين يقضيان حالياً عطلة في جزيرة ميكونوس باليونان، إلى جانب والديها، أعلنا خطوبتهما بعد علاقة امتدت بينهما لـ16 شهراً، في الوقت الذي وضعت فيه تايلور صورة جمعتها مع محرز في حسابها الرسمي في (إنستغرام) وكتبت: "لا يوجد أحد أفضل أن أكمل هذه الحياة معه، فهذه هي حياتنا".

وعرض محرز، بعد غداء جمعه بعائلة تايلور، خاتماً قيمته 400 ألف جنيه إسترليني صنعه حسب الطلب، وقال مصدر لصحيفة (ذا صن): "تايلور لم تكن تتوقع هذا على الإطلاق، وكانت في غاية السعادة".

واشترى رياض، صاحب الـ30 عاماً، قصراً جديداً بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، وأمضى مع خطيبته التي تصغره بـ7 سنوات، والتي كانت صديقة سابقة للأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الأشهر القليلة الماضية في تجديد الممتلكات الفخمة ونشر صور منزلهم بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان تقرير سابق للصحيفة ذاتها قد أكد أن محرز وتايلور كانا صديقين لفترة من الوقت، حيث رفضت الأخيرة أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأن زواجه انتهى بشكل نهائي من ريتا جوهال، البريطانية الجنسية والهندية الأصل.

وتايلور هي ابنة داون وورد، إحدى نجمات تلفزيون الواقع، ومصممة الديكور، التي تصل قيمة ثروتها إلى ما يقرب من 42 مليون جنيه إسترليني، وهي زوجة لاعب كرة القدم السابق آشلي وارد، الذي مثل سابقاً فريق مانشستر يونايتد الثاني في موسم 1986-1987، ثم خاض بعض التدريبات في صفوف مانشستر سيتي، ولعب بعدها لأكثر من عشرة أندية قبل اعتزاله في عام 2005.

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A post shared by Dawn Ward (@dawnward4)





وتدير داون مع زوجها شركة "بيلتون وارد ديفليلوبمينتس"، المتخصصة بالتطوير العقاري، حيث تبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه إسترليني، وتتخصص في بناء المنازل الفخمة وترميمها.