6 رياضيين ورياضيات يمثّلون لبنان في "أولمبياد طوكيو"

ارتفعت حصة لبنان في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الشهر المقبل، الى ستة رياضيين ورياضيات، بينهم ثلاثة تأهلوا رسمياً هم: الرامية راي باسيل والرباعة محاسن فتوح ولاعب الجودو ناصيف الياس.وانضم اليهم عن طريق نيل بطاقات دعوة خاصة "وايلد كارد" كل من السباحين منذر كبارة وماري خوري والعداء نور الدين حديد. وستعمم اللجنة الأولمبية اللبنانية قريبا أسماء الرياضيين الجدد من الذين تأهلوا ليكملوا عديد البعثة الرسمية من الرياضيين الى الأولمبياد.