رياضة

هذه سيناريوهات تأهل البرتغال إلى ثمن النهائي

Lebanon 24
23-06-2021 | 11:00
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لم يؤمن بعد منتخب البرتغال تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، التي توج بلقبها في العام 2016.

فبعد فوزه الساحق في الجولة الأولى على المجر بثلاثية نظيفة، مني رفاق القائد كريستيانو رونالدو، بهزيمة كبيرة أمام المنتخب الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتحتل البرتغال المرتبة الثالثة في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، متخلفة بفارق نقطة واحدة عن المتصدرة فرنسا، وبفارق المواجهات المباشرة عن ألمانيا الوصيفة، بينما تتذيل المجر ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وتلعب اليوم الأربعاء، البرتغال ضد فرنسا، وألمانيا ضد المجر، لتحديد متأهل واحد أو اثنين عن المجموعة السادسة، علما بأن فرنسا ضمنت تأهلها، وستسعى من خلال مواجهة البرتغال للفوز من أجل صدارة المجموعة.

سيناريوهات تأهل البرتغال

1- في حال فوز البرتغال أو تعادلها مع فرنسا ستتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

2- فوز أو تعادل ألمانيا مع المجر، وخسارة البرتغال أمام فرنسا بفارق أقل من 3 أهداف، فالهزيمة 2-0، أو أي خسارة أخرى بفارق هدف واحد، ستكون من مصلحة البرتغال، وبالتالي فإن المطلوب من رفاق رونالدو عدم تلقي هزيمة ساحقة فقط أمام فرنسا للتأهل.

الفكرة في هذه الحسابات، أن منتخب البرتغال يتفوق على أوكرانيا وفنلندا اللذين يحتلان المركز الثالث في مجموعات أخرى وبرصيد 3 نقاط أيضا، حيث يبلغ فارق الأهداف للبرتغال (+1) قبل مباراته ضد فرنسا، مقابل (-1) لأوكرانيا، و(-2) لفنلندا.
المصدر: روسيا اليوم
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