25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
السويد تصعق بولندا بهدف مبكر في مباراة مصيرية ضمن "يورو 2020"
Lebanon 24
23-06-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ المنتخب السويدي نظيره البولندي بهدف مبكر، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة الختامية ضمن منافسات المجموعة الخامسة لـ"يورو 2020".
وسجل السويدي إيميل فورسبيرغ هدف التقدم لبلاده في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة بداية اللقاء على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.
الأكثر قراءة
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
Lebanon 24
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
03:44 | 2021-06-23
23/06/2021 03:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يمتلكون صفات القادة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يمتلكون صفات القادة.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-06-23
23/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتخرجين الجدد.. هذه الوظائف مطلوبة في الإمارات وهذه الرواتب بالدولار
Lebanon 24
للمتخرجين الجدد.. هذه الوظائف مطلوبة في الإمارات وهذه الرواتب بالدولار
06:30 | 2021-06-23
23/06/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضيف غريب في شوارع بيروت... وترحيب من الأهالي
Lebanon 24
ضيف غريب في شوارع بيروت... وترحيب من الأهالي
23:19 | 2021-06-22
22/06/2021 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مايا دياب من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2021-06-23
23/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-06-23
صلاح أمام 48 ساعة لمعرفة مصيره في الصيف
11:00 | 2021-06-23
هذه سيناريوهات تأهل البرتغال إلى ثمن النهائي
08:00 | 2021-06-23
"يورو 2020".. مودريتش وبريشيتش يقودان كرواتيا إلى دور الـ16
05:00 | 2021-06-23
بطولة أوروبا: هدف مبكر يمنح إنكلترا الفوز وصدارة المجموعة الرابعة
03:30 | 2021-06-23
خطيبة رياض محرز الجديدة.. والدتها مليونيرة وتفاصيل مثيرة عنها
02:30 | 2021-06-23
6 رياضيين ورياضيات يمثّلون لبنان في "أولمبياد طوكيو"
فيديو
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
Lebanon 24
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
11:00 | 2021-06-23
24/06/2021 00:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
24/06/2021 00:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
24/06/2021 00:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact