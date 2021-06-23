رياضة

السويد تصعق بولندا بهدف مبكر في مباراة مصيرية ضمن "يورو 2020"

Lebanon 24
23-06-2021 | 16:00
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فاجأ المنتخب السويدي نظيره البولندي بهدف مبكر، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة الختامية ضمن منافسات المجموعة الخامسة لـ"يورو 2020".

وسجل السويدي إيميل فورسبيرغ هدف التقدم لبلاده في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة بداية اللقاء على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.
 
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