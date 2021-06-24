رياضة

"يورو 2020".. ألمانيا إلى دور الـ16 بشقّ الأنفس بتعادل مع المجر!

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:00
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تمكّنت ألمانيا من انتزاع بطاقة التأهلإلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" في الرمق الأخير، بتعادلها مع المجر 2-2، بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا، الأربعاء، في ميونيخ، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ويضرب الألمان موعدا مع إنكلترا باستاد ويمبلي يوم 29 حزيران الجاري. وبدا منتخب المجر في طريقه لمفاجأة ألمانيا والإطاحة بها من البطولة بعد أن تقدم بضربة رأس طائرة من آدم سالاي في الدقيقة 11.

وعادل كاي هافرتس النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 66، لكن المجر تقدمت مجددا بعد ثوان من استئناف اللعب عندما ركض أندرا ششيفر متجاوزا المدافعين ليضع الكرة برأسه في الشباك.
 
لكن بعد أن أشرك يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، البدلاء لحصد النقطة التي يحتاج إليها للتأهل إلى دور الستة عشر، هز جوريتسكا الشباك ليحفظ ماء وجه المنتخب الألماني في الدقائق الأخيرة.

وبعدما ضمنت فرنسا أولى بطاقات المجموعة من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت الإثنين في المجموعات الأخرى، لحقت بها ألمانيا الأربعاء بتعادل صعب جداً مع المجر التي تقدمت عليها مرتين، قبل أن يقول غوريتسكا كلمة الحسم في الدقيقة 84.

وأنهت فرنسا المجموعة في الصدارة بخمس نقاط، بعد تعادلها الأربعاء 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب، التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.
المصدر: سكاي نيوز
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