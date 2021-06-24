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رياضة
لبنان يقصي جيبوتي ويتأهل إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم
Lebanon 24
24-06-2021
|
03:12
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حقق منتخب لبنان فوزاً مهماً على منتخب جيبوتي بهدف دون ردّ سجله هلال الحلوة في الدقيقة 47 من المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على "استاد خليفة الدولي" في قطر ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العرب لكرة القدم "FIFA قطر 2021™"، لينضم للمجموعة الرابعة التي تضم الجزائر ومصر إلى جانب السودان.
وقدم الفريقان مستوى جيداً مع بداية المباراة مع أفضليه نسبيه لمنتخب لبنان الذي استحوذ على مجريات اللعب، وجاءت أولى الهجمات الخطرة في الدقيقة 15 من ضربة ركنية للبنان قابله قاسم الزين بضربة رأس مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتضيع فرصة خطرة للتهديف.
لم يستسلم الفريق الجيبوتي وبدأ في محاولاته الهجومية وفي الدقيقة 23 انطلق صامويل أكيمبينو من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية قابلها دواله محمود بتسديدة تجاه المرمى اصطدمت في الدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية.
وبعد مرور نصف ساعة، بدأ المنتخب اللبناني في تكثيف هجماته معتمدا على تحركات قائد الفريق حسن معتوق الذي أزعج دفاعات جيبوتي أكثر من مرة، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
هدف التقدم
وفي الشوط الثاني جاءت البداية قوية ومثيرة، ففي الدقيقة 47 نجح هلال الحلوة في تسجيل هدف التقدم للمنتخب اللبناني بتسديدة قوية في مواجهة المرمى سكنت الشباك معلنا عن تقدم لبنان ليشتعل الأداء في وقت مبكر من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 50 كاد أن يضيف الهدف الثاني حينما لعب ماجد عثمان عرضية حاول هلال الحلوة تحويلها تجاه المرمى إلا أنه لم يستطع السيطرة على الكرة ليمسكها الحارس.
وكاد المنتخب الجيبوتي أن يدرك التعادل مع هجمة مرتدة في الدقيقة 55 عندما انفرد مهدي حسين بحارس لبنان مهدي خليل وسدد كرة أبعدها حارس لبنان ببراعة بالغة، وتضيع أخطر فرص لبنان في المباراة، واستمرت محاولات الفريقين بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز لبنان بهدف دون رد.
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