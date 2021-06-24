رياضة

لبنان يقصي جيبوتي ويتأهل إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم

Lebanon 24
24-06-2021 | 03:12
A-
A+
Doc-P-836270-637601263662576559.jpg
Doc-P-836270-637601263662576559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق منتخب لبنان فوزاً مهماً على منتخب جيبوتي بهدف دون ردّ سجله هلال الحلوة في الدقيقة 47 من المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على "استاد خليفة الدولي" في قطر ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العرب لكرة القدم "FIFA قطر 2021™"، لينضم للمجموعة الرابعة التي تضم الجزائر ومصر إلى جانب السودان.

وقدم الفريقان مستوى جيداً مع بداية المباراة مع أفضليه نسبيه لمنتخب لبنان الذي استحوذ على مجريات اللعب، وجاءت أولى الهجمات الخطرة في الدقيقة 15 من ضربة ركنية للبنان قابله قاسم الزين بضربة رأس مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتضيع فرصة خطرة للتهديف.

لم يستسلم الفريق الجيبوتي وبدأ في محاولاته الهجومية وفي الدقيقة 23 انطلق صامويل أكيمبينو من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية قابلها دواله محمود بتسديدة تجاه المرمى اصطدمت في الدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية.

وبعد مرور نصف ساعة، بدأ المنتخب اللبناني في تكثيف هجماته معتمدا على تحركات قائد الفريق حسن معتوق الذي أزعج دفاعات جيبوتي أكثر من مرة، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.


هدف التقدم

وفي الشوط الثاني جاءت البداية قوية ومثيرة، ففي الدقيقة 47 نجح هلال الحلوة في تسجيل هدف التقدم للمنتخب اللبناني بتسديدة قوية في مواجهة المرمى سكنت الشباك معلنا عن تقدم لبنان ليشتعل الأداء في وقت مبكر من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 50 كاد أن يضيف الهدف الثاني حينما لعب ماجد عثمان عرضية حاول هلال الحلوة تحويلها تجاه المرمى إلا أنه لم يستطع السيطرة على الكرة ليمسكها الحارس.

وكاد المنتخب الجيبوتي أن يدرك التعادل مع هجمة مرتدة في الدقيقة 55 عندما انفرد مهدي حسين بحارس لبنان مهدي خليل وسدد كرة أبعدها حارس لبنان ببراعة بالغة، وتضيع أخطر فرص لبنان في المباراة، واستمرت محاولات الفريقين بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز لبنان بهدف دون رد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
04:20 | 2021-06-24
02:52 | 2021-06-24
02:00 | 2021-06-24
16:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website