رياضة

"إيكيا" تتبنّى "حركة رونالدو".. وتطرح "قنينة كريستيانو"!

Lebanon 24
24-06-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-836327-637601367639793704.jpg
Doc-P-836327-637601367639793704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استغلت شركة الأثاث المنزلي الأشهر في العالم "إيكيا" حركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالترويج للمياه ورفض قنينة "الكوكاكولا"، خلال بطولة "يورو 2020"، في منتج جديد لها.

وتزامن إبعاد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لزجاجتي "كوكاكولا"، خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء منتخب بلاده وهنغاريا في بطولة أمم أوروبا 2020، مع تسجيل انخفاض قدره 4 مليارات دولار في أسعار أسهم شركة المشروبات الغازية العملاقة.

وما إن جلس كريستيانو رونالدو على الطاولة استعدادا لبدء المؤتمر الصحافي، حتى لا حظ وجود زجاجتي "كوكاكولا"، فقام بنقلهما إلى مكان آخر على الطاولة حتى لا تكونا أمامه، رغم أن شركة "كوكاكولا" أحد الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020".

ثم أمسك نجم الكرة البرتغالية بعبوة مياه كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.
 
هذه الحركة أصبحت حديث العالم الأسبوع الماضي، وقام الملايين بتقليدها ومناقشتها، لتخطف الأضواء من البطولة نفسها.

واستغلت شركة "إيكيا" السويدية للأثاث المنزلي، حركة رونالدو، في منتج جديد لها أصار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وروجت الشركة لقنينة زجاجية صنعتها، وتستخدم لشرب الماء، أسمتها "كريستيانو"، تيمنا بحركة كريستيانو رونالدو الداعمة لشلاب الماء.

وكتبت إيكيا في شرح المنتج على موقعها "قنينة للاستخدام المستمر لشرب الماء فقط"، في مزحة لاقت استحسان المتابعين، وتباع القنينة في إيكيا مقابل دولارين.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
04:20 | 2021-06-24
03:12 | 2021-06-24
02:52 | 2021-06-24
02:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website