رياضة

ثورة كروية.. إلغاء قانون هام في مسابقات الأندية الأوروبية

Lebanon 24
24-06-2021 | 14:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب.

وسيطبق القرار اعتبارا من المرحلة التأهيلية في الموسم (2021-2022).

وبدأ الـ"يويفا" بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في الموسم (1965-1966) لتحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، في حال تساوي الفريقين في النتيجة الإجمالية حيث يفوز الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جماهير، بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".

 وبدلا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب تليها ركلات ترجيح إذا استمر التعادل قائما بين الفريقين.

 وفسر ألكسندر تشيفرين رئيس الـ"يويفا" القرار بقوله "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها، حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

 وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أيضا إنه نظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب فإنه سيتم أيضا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.
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