رياضة

في عيده الرابع والثلاثين.. بيليه يتوجه بطلب إلى ميسي (صورة)

Lebanon 24
25-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-836566-637602034255880513.jpg
Doc-P-836566-637602034255880513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، طالبا منه أن "يواصل رسم البسمة" على وجه عالم كرة القدم.

ونشر الأسطورة بيليه، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، صورة للنجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، معلقا عليها: "كل عام وأنت بخير ليو ميسي .. عليك أن تواصل رسم البسمة على وجه عالم كرة القدم".
 
وكان بيليه قد أشاد بالمنافس التقليدي لميسي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك بالمهاجم الفرنسي كليليان مبابي، قبل خوضهما مباراة بين منتخبي بلديهما (2-2) يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وكتب بيليه تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: "اليوم سيلعب اثنان من أكثر اللاعبين الذين أحبهم في كرة القدم، ضد بعضهما البعض. سيكون يوما حافلا لمن يحبون كرة القدم. إذن، كريستيانو وكليان مبابي، من سيسجل أكبر عدد من الأهداف اليوم؟".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-06-25
03:30 | 2021-06-25
02:00 | 2021-06-25
16:00 | 2021-06-24
14:00 | 2021-06-24
11:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website