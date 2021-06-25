رياضة

"كوبا أميركا".. باراغواي تهزم تشيلي وتبلغ ربع النهائي (فيديو)

Lebanon 24
25-06-2021 | 08:00
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أحرز ميغيل ألميرون، هدفا وصنع هدفا آخر، ليقود باراغواي للفوز 2-0 على تشيلي، فجر اليوم الجمعة، والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

ومنح برايان سامديو، التقدم لباراغواي، في الدقيقة 33، بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ألميرون، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وحصل كارلوس غونزاليس على ركلة جزاء، في الدقيقة 58 بعد تدخل من مدافع تشيلي، غاري ميديل، ونفذ ألميرون ركلة الجزاء بنجاح في مرمى كلاوديو برافو.

وتجاهل الحكم مطالب الفريقين بالحصول على ركلتي جزاء قرب النهاية.
 


وضمنت باراغواي التأهل من المجموعة الأولى مع تشيلي، والأرجنتين، وأوروغواي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

فيما ودعت بوليفيا البطولة، بعد خسارتها 0-2 أمام أوروغواي، أمس الخميس.
المصدر: روسيا اليوم

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