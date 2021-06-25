إليكم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا

انفرد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله 5 أهداف في دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الحالية.ورفع رونالدو رصيده إلى 13 هدفا وأصبح في صدارة هدافي البطولة، بفارق 4 أهداف عن وصيفه، أسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشيل بلاتيني، علما بأن النجم البرتغالي يملك فرصة تعزيز صدارته، عندما يلتقي منتخب بلاده مع نظيره البلجيكي بعد غد الأحد، في الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من البطولة.ويحتل نجم منتخب فرنسا الحالي، أنطوان غريزمان، المركز الثالث برصيد 7 أهداف، متبوعا بالهداف الإنجليزي المعتزل، آلان شرار، الذي يملك في رصيده 7 أهداف أيضا.وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في بطولة كأس أوروبا منذ نشأتها في العام 1960:1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 13 هدفا2- الفرنسي ميشيل بلاتيني – 9 أهداف3- الفرنسي أنطوان غريزمان – 7 أهداف4- الإنجليزي آلان شرار – 7 أهداف5- الهولندي رود فان نيستلروي – 6 أهداف6- الهولندي باتريك كلايفرت – 6 أهداف7- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 6 أهداف8- البرتغالي نونو غوميش – 6 أهداف9- الفرنسي تيري هنري – 6 أهداف10- الإنجليزي واين روني – 6 أهداف