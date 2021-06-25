رياضة

إليكم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا

Lebanon 24
25-06-2021 | 11:00
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انفرد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله 5 أهداف في دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الحالية.

ورفع رونالدو رصيده إلى 13 هدفا وأصبح في صدارة هدافي البطولة، بفارق 4 أهداف عن وصيفه، أسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشيل بلاتيني، علما بأن النجم البرتغالي يملك فرصة تعزيز صدارته، عندما يلتقي منتخب بلاده مع نظيره البلجيكي بعد غد الأحد، في الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من البطولة.

ويحتل نجم منتخب فرنسا الحالي، أنطوان غريزمان، المركز الثالث برصيد 7 أهداف، متبوعا بالهداف الإنجليزي المعتزل، آلان شرار، الذي يملك في رصيده 7 أهداف أيضا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في بطولة كأس أوروبا منذ نشأتها في العام 1960:


1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 13 هدفا

2- الفرنسي ميشيل بلاتيني – 9 أهداف

3- الفرنسي أنطوان غريزمان – 7 أهداف

4- الإنجليزي آلان شرار – 7 أهداف

5- الهولندي رود فان نيستلروي – 6 أهداف

6- الهولندي باتريك كلايفرت – 6 أهداف

7- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 6 أهداف

8- البرتغالي نونو غوميش – 6 أهداف

9- الفرنسي تيري هنري – 6 أهداف

10- الإنجليزي واين روني – 6 أهداف
المصدر: روسيا اليوم
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